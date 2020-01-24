Bakan Yardımcısı Metin: "23 talebin tamamını karşılamış olacağız"

24.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:44

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabük ile ilgili bakanlığa intikal ettirilen 23 projenin hepsine onay vereceklerini söyledi. Metin, ayrıca orman üretimini de 1 milyon metreküpün üzerine çıkartarak, orman köylüsüne 120 milyon liralık gelir getirici imkanı da sağlamış olacaklarını bildirdi.



Bir dizi ziyaret için Karabük'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Metin, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Daha sonra Bakan yardımcısı Metin, il protokolü ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Metin Karabük'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



"23 projenin 23'üne de inşallah onay vereceğiz"



Karabük ile ilgili yatırımları açıklayan Bakan Yardımcısı Metin, yüzde 70'i ormanla kaplı, yüzde 23'ünde tarım olan Karabük'ün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu noktada da orman köylümüzün gelirini arttırılması noktasında hem de köylümüzün, çiftçimizin gelirini arttırması noktasında güzel istişarelerimiz oldu. Bu sene Karabük'ten bakanlığımıza intikal eden 23 projenin 23'üne de inşallah onay vereceğiz. İnşallah 23 talebin tamamını karşılamış olacağız" dedi.



Metin, Karabük'ün Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında olmadığını kaydederek, "Karabük gibi 39 ilinde önümüzdeki dönemde inşallah IPARD'ı karşılığında olan genel bütçeden karşılayacağımız kırsal kalkınma destekleri kapsamında Karabük'teki yatırımlarımızın sayısı ve niteliği artacak" ifadelerini kullandı.



"Orman köylüsüne 120 milyon liralık gelir getirici imkanı da sağlamış olacağız"



Karabük'te seracılık yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Metin, şunları kaydetti:



"Bu konuda gelen talepleri değerlendirdiğimizde 500 metrekare sera yapımı hususunda valiliğimizin de yürütmüş olduğu projeye destek vermek noktasında, kırsal kalkınma destek kapsamında ve diğer projeler kapsamında da Karabük'te seracılığın sayısını önümüzdeki dönemde de arttıracağız. İnşallah önümüzdeki dönemde de orman üretimini 1 milyon metreküpün üzerine çıkartarak orman köylüsüne 120 milyon liralık gelir getirici imkanı da sağlamış olacağız. Yine bozuk orman bölgelerinde özel idaremiz ile birlikte özel ağaçlandırma çalışmaları yaparak yine köylülerimize gelir getirici faaliyetlerimiz gerçekleşecek."



"Buğdayları TMO olarak almış olacağız"



Haziran ayında başlayan hasat döneminde Karabük'teki buğday üreticisi çiftçilerin ürettiği buğdayların en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Karabük'te görevlendirileceğini dile getiren Metin, "Hasat bitimine kadar gelen buğday üretimine ilişkin vatandaşımızın getirip teslim ettiği buğdayları da TMO olarak almış olacağız" dedi.



"Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım anlamında da 2020 yılı Karabük'te atılım yılı olacaktır" diyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin, şu ifadelere yer verdi:



"2020 yılında DSİ devam eden projelerimizin yanı sıra yeni projelerimizin ihalesini yapacağız. Devam eden projelerde özellikle Safranbolu içme suyu arıtma tesisinin yaklaşık 5 milyon lira olan kaynağını 6 milyon lira arttırarak 11 milyon liralık kaynakla inşallah içme suyu noktasında vatandaşlarımızın kalite su içmesini sağlayacağız. Onun dışında Karabük merkezimiz ve diğer ilçelerimizin merkezlerimizin içme suyu hususundaki eksikliklerini 2020 yılı itibariyle tamamlayıp Karabük ilinin hiçbir noktasında içe suyu problemi olmayacak. Önümüzdeki dönemde yaklaşık 30 bin dekarı sulayacak olan 7 tane projemiz var. Bu projelerimizi hızlandırıp 2020 yılı içerisinde peyderpey bu 30 bin dekarı da hizmete alacağız ve vatandaşımızın bu tarımsal üretimini sulu tarıma çevirip gelirini ve üretimini arttırmış olacağız." - KARABÜK

Kaynak: İHA