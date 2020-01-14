Bakan Yardımcısı Meşe'den sanal ortamda satışı yapılan anne sütü uyarısı

14.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:14

Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, internet üzerinde satışı yapılan anne sütleri ile uyarılarda bulunarak bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.



Son zamanlarda anne sütünün sanal ortamda satışının yaygınlaşması tartışmalara neden olurken yasal olmayan şekilde satışı yapılan bu sütler çocukların sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturuyor. Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, bakanlık olarak anne sütünü teşvik ettiklerini söyledi. İnternetten satılan sütlerin ne kadar hijyenik olduğu konusunda hiçbir bilgi olmadığını vurgulayan Meşe, "Halkımızdan kaynağı belli olmayan, hijyen açısından sıkıntılı olabilecek anne sütlerine erişimini istemiyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılacaktır" diye konuştu.



"Bütün hastanelerimiz bebek dostu"



Anne sütünün önemine dikkat çeken Meşe, "Anne sütü çok önemli. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü 2 yaşına kadar da çocukların anne sütünü almasını, bebeklerin kendi annelerinin sütlerini alması konusunda teşvik ediyoruz. Şu an da hemen hemen bütün hastanelerimiz bebek dostu. Hastanelerimiz anne sütünü teşvik ediyor. Aile hekimlerimiz, bebek dostu Aile Sağlığı Merkezlerimiz var. Burada da anne sütünün teşviki için Sağlık Bakanlığı uzun yıllardır önemli çalışmalarda bulunuyor. Ancak herkesin kendi anne sütünü almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Yardımcısı Meşe, "İnternetten yapılan anne sütü satışında en büyük tehlike nedir?" sorusunu ise "İçeriği belli değil. Süt kardeşliği açısından da önemli. Bizim inancımız açısından da önemli. Ancak ne olduğu belli değil. İnternetten getiriyorsunuz ancak içeriği nedir belli değil. Verdiğiniz de bebek. Bunun analizi falan bir şeyi yok. O yüzden önemli" diye yanıtladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA