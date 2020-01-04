Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da iş adamlarıyla buluştu Açıklaması

04.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:50

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Burada üretilen dünyanın en meşhur futbol takımlarının formaları, dünyanın en meşhur markalarının ürünlerinin dünyaya pazarlanması sadece Ordu'nun değil, Türkiye'nin de ticari potansiyeline çok büyük bir ivme, güç katıyor." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, Fatsa Genç İş Adamları Derneğince (FAGİAD), Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Fatsa'nın ticaretine ve ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan FAGİAD'ın misafiri olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Derneğin, özellikle "genç iş adamı" sıfatını taşıyanlardan oluşmasının bölgedeki ticari dinamizmin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Fatsa'mız zaten bu anlamda özellikle Organize Sanayi Bölgesiyle uluslararası anlamda da göğsümüzü kabartan bir ilçemiz. Buradaki OSB'de üretilen ürünleri dünyanın dört bir tarafında gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Burada üretilen dünyanın en meşhur futbol takımlarının formaları, dünyanın en meşhur markalarının ürünlerinin dünyaya pazarlanması sadece Ordu'nun değil, Türkiye'nin de ticari potansiyeline çok büyük bir ivme, güç katıyor. İnşallah bu anlamda FAGİAD'ın da güçlenerek çalışmalarına devam etmesini önemsiyoruz."

Kıran, Ordu'nun çok önemli sanayi şehri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu'nun dünyadaki geleceği çok parlak. Dünyanın adeta çekim merkezi haline geliyor. Özellikle Ordu-Giresun Havalimanı'nın inşasından sonra bölgemizin bütün bu potansiyelini canlandırılması noktasında çok önemli bir ivme yakalandı. Şimdi bu ivmeyi içerikli, çerçeveli çalışmalarla hep birlikte hayata geçirme zamanı. Bu anlamda Fatsa'nın öncü konumunu takdir ediyoruz. Güçlü konumunu biliyoruz ve yerel yönetimiyle, siyasi partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte bu çabaya Fatsa'nın el birliğiyle güç vermesi çok önemli."

Programa, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, FAGİAD Başkanı Mehmet Serkan Erdik ile iş adamları katıldı.

Kaynak: AA