Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye'nin AB üyeliği, en anlamlı üyelik olacak"

19.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:34

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin coğrafya ve nüfus büyüklüğünün Avrupa Birliği (AB) için bir değer olduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB üyeliği, birçok açıdan en tartışılan, en sorgulanan üyelik. Ama gerçekleştiği zaman da en değerli, en anlamlı üyelik olacak." dedi.

Ankara'daki bir otelde, Türkiye ve AB iş birliğinde düzenlenen sivil toplum destek projeleri kapsamındaki "Yerel STK Hibe Programı" kapanış etkinliği düzenlendi.

Programa Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB ülkeleri büyükelçileri, hibe yararlanıcıları ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakcı, "AB Başkanlığı olarak sivil toplumumuzla yakın çalışmayı önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

"En değerli, en anlamlı üye olacak"

Kaymakcı, Türkiye'nin coğrafya ve nüfus büyüklüğünün Avrupa Konseyi ve NATO için bir değer olduğu gibi AB için de bir değer olabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"AB bütçesinin neredeyse yüzde 60'ı bölgesel uyum ve tarım politikasına harcanıyor. Dolayısıyla mevcut koşullarda Türkiye'nin AB üyeliği halinde aşağı yukarı 17 milyar avroluk bir bütçenin sadece Türk tarımına ve uyum politikasına ayrılması gerekiyor. Kabul edersiniz ki bunu hiçbir üye ülke kaldıramaz ve kabul etmez. Türkiye'nin AB üyeliği, birçok açıdan en tartışılan, en sorgulanan üyelik. Ama gerçekleştiği zaman da en değerli, en anlamlı üyelik olacak."

Katılımcıların cep telefonları üzerinden çevrimiçi katıldıkları bir anket düzenleyen Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin kamuoyunun fikir ve görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İş birliğinden yüksek beklentimiz var"

Programda konuşan Büyükelçi Berger ise söz konusu proje kapsamında yerel STK'ler ile kamu kurumları arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Türkiye, aday ülkelerden bir tanesi ve bizim de sivil toplumla resmi yetkililer arasındaki iş birliğinden çok yüksek beklentilerimiz var." dedi.

Program kapsamında 2,1 milyar avroluk bütçenin faydalanıcısı olan sivil toplum temsilcileri, etkinliğin sonunda faaliyet gösterdikleri alanları temsil eden renklere sahip şemsiyeler açarak aile fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'de 15 şehirdeki 38 projenin yer aldığı Yerel STK'ler Hibe Programı çerçevesinde farklı alanlardaki STK'ler, aldıkları hibeyle idari kapasitelerinin artırılmasıyla savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmaları hayata geçirdi.

Kaynak: AA