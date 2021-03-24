Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye-Danimarka siyasi istişarelerine katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Carsten Gronbech Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Carsten Gronbech Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakcı ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden ve Arktik'ten sorumlu Devlet Sekreteri Jensen başkanlıklarında Türkiye-Danimarka siyasi istişareleri, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Danimarka ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınarak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyelik sürecimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ