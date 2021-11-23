Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunur

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir süreç olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık AB'den çıkmışken ülkemiz, Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır. Büyük Türkiye, AB'ye büyük katkıda bulunacaktır" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile makamında bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile AB tarafından yürütülen 'Ufuk Avrupa', 'Erasmus+', 'ESC' programlarının öğrenci ve akademisyenlere sunduğu fırsatlar konuşuldu. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar' konulu toplantıda, interaktif sunum gerçekleştiren Kaymakcı, katılımcılarla yaptığı çevrim içi anketle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi.