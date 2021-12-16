Bakan Yardımcısı Kaymakcı KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, yarın çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, yarın çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) Gürcistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde, yarın çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecek olan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, Covid-19 küresel salgınından toparlanma sürecinde geniş Karadeniz bölgesinde KEİ çatısı altındaki iş birliği, KEİ 30. Yıl Zirvesinin hazırlıkları ve Teşkilat gündemindeki güncel konular ele alınacak. - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri