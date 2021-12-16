Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yarın Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ) 44'üncü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak.
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yarın Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ) 44'üncü Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, KEİ'nin Gürcistan Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 17 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 44'üncü Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, Covid-19 küresel salgınından toparlanma sürecinde, geniş Karadeniz bölgesinde KEİ çatısı altındaki iş birliği, KEİ 30'uncu Yıl Zirvesi'nin hazırlıkları ve teşkilat gündemindeki güncel konular ele alınacak.
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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri