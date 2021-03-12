Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakcı, Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jonatan Vseviov ve Estonya Dışişleri Bakanlığı AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Märt Volmer ile Türkiye-Estonya siyasi istişarelerine eşbaşkanlık yapacak ve Başkanlığını Marko Mihkelson'un yaptığı Eston Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda Estonya ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınarak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyelik sürecimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakan Yardımcımız sanal ziyareti çerçevesinde Estonya'daki Türk öğrencilerle de bir araya gelecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı