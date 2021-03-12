Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak

12.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:40
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakcı, Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jonatan Vseviov ve Estonya Dışişleri Bakanlığı AB İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Märt Volmer ile Türkiye-Estonya siyasi istişarelerine eşbaşkanlık yapacak ve Başkanlığını Marko Mihkelson'un yaptığı Eston Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda Estonya ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınarak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyelik sürecimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakan Yardımcımız sanal ziyareti çerçevesinde Estonya'daki Türk öğrencilerle de bir araya gelecektir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mesut Özil Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Estonya'ya sanal ziyarette bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:10:15. #1.14#
title