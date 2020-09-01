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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus'un spor alanına 550 milyon avro aktarılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2021-27 yarı yılında Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon avroluk bir kaynak aktarılacak.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus'un spor alanına 550 milyon avro aktarılacak
01.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:00
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2021-27 yarı yılında Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon avroluk bir kaynak aktarılacak. Tüm spor kulüplerimizin, spor derneklerimizin, federasyonlarımızın önümüzdeki yarı yılda bu cins projelere müracaat etmesi çok ehemmiyetli" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' adlı 'Erasmus+ Projesi'nin uluslararası açılış toplantısına katıldı. Toplantıya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Etlik Spor Kulübü Başkanı Emre Kaçar, Litvanya'dan proje ortağı Rita Jasmontiene, Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri, proje ortakları ve projede yer alan sporcular da katıldı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek için sivil toplum kuruluşlarının ilişkilerinin önemli olduğunu vurguladı. Kaymakcı, "Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri oldukça gergin. Ancak biliyoruz ki, Avrupa'da yer alan Türkiye, sporda da Avrupalı, teniste de Avrupalı. Biz halktan halka ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilişkilerimizi güçlendirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Erasmus projelerinin önemine dikkat çeken Kaymakcı, tenisi kariyer haline getirmek isteyen gençlere bu projelerle yön vermeyi istediklerini dile getirdi. Teniste şampiyonlar çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Kaymakcı, "Biz bu projeyle teniste profesyonelleşme ve tenisi kariyer haline getirmek isteyen gençlerimize yön vermek istiyoruz. Niye bizim de Federer'imiz, Nadal'ımız ve Williams'larımız olmasın. Neden bir gün Ankara ya da İstanbul'da veya ülkemizin diğer şehirlerinde, büyük şampiyonalar düzenleyecek hale gelmeyelim" diye konuştu.

'MİLLİ AJANS TÜM SPORCULARIMIZI DESTEKLEYECEK'Proje hakkında bilgi veren Kaymakcı, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Erasmus+ programını Türkiye'de Milli Ajansımız yürütüyor. Önümüzdeki yarı yılda, 2021-27 yarıyılında Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon avroluk bir kaynak aktarılacak. Tüm spor kulüplerimizin, spor derneklerimizin, federasyonlarımızın önümüzdeki yarı yılda bu cins projelere müracaat etmesi çok ehemmiyetli. Biz de Milli Ajans olarak tüm sporcularımızı, spor derneklerimizi bu alandaki mücadelelerinde desteklemeye devam edeceğiz."Tanıtım buluşmasının ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı seçilen sporcular ile birlikte gösteri maçı yaptı.100 GENCİN TENİS EĞİTİMİ ALMALARI HEDEFLENMEKTE

Projeyle Ağrı, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa'da seçilen 13 yaş ve üstü toplam 100 gencin tenisle tanıştırılması ve tenis eğitimi almaları hedefleniyor. Proje, gençlerin iyi bir tenis oyuncusu olmalarını, kariyer yolculuklarında onlara yardımcı olacak yetkinliklerinin geliştirilmesini, iş ve sosyal hayatlarında daha mutlu bireyler olabilmelerini amaçlıyor. Bu doğrultuda, illerden seçilen gençlerin antrenmanlarının 4 aydır devam etttiği bildirildi.

- Ankara

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
ADİL: Paraya yazık o parayla kaç fabrika kurulur ülkemiz israfta bir numara
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