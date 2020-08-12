Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara büyükelçilerini kabul etti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ile Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ile Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu'nun Norland ve Satterfield'i kabul ettiği görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak: AA