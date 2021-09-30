Bakan Yardımcısı Kacır: Dijital dönüşümlerin meyvelerini toplayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, pandemi sürecinde 10 yılda yapılacak teknolojik dönüşümün 1-2 yılda gerçekleşmesine şahit olduklarını belirterek, "Biz dijital dönüşümlerin önümüzdeki dönemde meyvelerini toplayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde düzenlenen programda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile sanayiciler de yer aldı.

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