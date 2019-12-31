Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti

31.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:56

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

İnce ve Yerlikaya, ziyarette, kütüphanede ders çalışan öğrenciler ve araştırma yapanlarla bir süre sohbet etti.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten İnce ve Yerlikaya, kütüphanedekilere çikolata ve kumanya dağıttı.

İnce ve Yerlikaya, daha sonra beraberindekilerle Hattat Ahmet Karahisari Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını inceledi.

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas'ın da eşlik ettiği İnce ve Yerlikaya, kütüphane koordinatörü Selahattin Öztürk'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA