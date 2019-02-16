Bakan Yardımcısı İnce: "Milletimizin Gönlünü Kazanacak Hizmetleri Gerçekleştirmek İçin Çalışıyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve daha verimli hale getirilmesi için çalıştıklarını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alarak gerçekleştirdiğimiz İZDES projesini, Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonuyla yürütülmektedir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak amacıyla Adana'ya geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnce, Adana Valiliğindeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDEM) kapsamında bir basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Yardımcısı İnce, İçişleri Bakanlığı olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve daha verimli hale getirilmesi için çalıştıklarını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

İZDES projesiyle birlikte ilgili birimlerin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru bir şekilde bakanlık merkezine aktarmak ve valiliklerdeki tespit edilen iyi uygulama örneklerini paylaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yardımcısı İnce, "İZDES'in birinci ayağını önceki dönemde tamamlamıştık. Bugün ise bu projenin ikinci ayağı olan Bakan Yardımcıları başkanlığında 'Vatandaş Odaklı Hizmet' temasıyla çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' vizyonuyla gerçekleşmektedir. Biz de milletimizin gönlünü kazanacak hizmetleri gerçekleştirmek için bu projeyi kararlılıkla yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı İnce, çalışmaların nasıl yürüdüğünü yerinde görmenin önemine dikkat çekerek, "Proje kapsamında illerimizdeki 112 Acil Merkezleri, Göç İdareleri, AFAD ve güvenlik hizmetlerimizin yanı sıra daha önce gerçekleştirdiğimiz, vatandaşımıza dokunacak bir dizi toplantının nasıl yürüdüğünü yerinde bizzat görüp, ona göre tespitlerimizi değerlendirmek için ilgili yerlerdeki sorumlu arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce, açıklamasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezini ziyaret etmek için Adana Valiliğinden ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İHA