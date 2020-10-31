Bakan Yardımcısı İnce: Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, koordinasyon merkezinden fotoğraf paylaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, koordinasyon merkezinden fotoğraf paylaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz" dedi.

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çalışmaların yürütüldüğü koordinasyon merkezinin fotoğrafını Twitter'dan paylayaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz. 1939 arama kurtarma personeli, 20 arama köpeği, 256 arama kurtarma aracı şu an sahada. Son canlı çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı