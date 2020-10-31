Bakan Yardımcısı İnce:  Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Yardımcısı İnce:  Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz

31.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:51
Bakan Yardımcısı İnce:  Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, koordinasyon merkezinden fotoğraf paylaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, koordinasyon merkezinden fotoğraf paylaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz" dedi.  

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çalışmaların yürütüldüğü koordinasyon merkezinin fotoğrafını Twitter'dan paylayaşarak, "İzmir depreminin etkilerini saniye saniye takip ve koordine ediyoruz. 1939 arama kurtarma personeli, 20 arama köpeği, 256 arama kurtarma aracı şu an sahada. Son canlı çıkarılana kadar hepimiz enkaz altındayız" ifadesine yer verdi.


Bakan Yardımcısı İnce:  Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: 'Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz'
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
İzmir depremi AFAD Merkezinden koordine ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Geert Wilders Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Işın Karaca Eser Yenenler
Spor Ali Koç Yücel İldiz Fatih Terim Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Yardımcısı İnce:  Depreminin etkilerini takip ve koordine ediyoruz - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:53:52. #1.15#
title