Bakan Yardımcısı İnce'den Akşener'e 'korucu' yanıtı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tbmm'de grup toplantısındaki okuduğu notun sahibi olarak açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o notu okudu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.