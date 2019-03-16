Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'tan Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beydağı Yurt Müdürlüğünü ziyaret etti.

Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte KYK Beydağı Yurt Müdürlüğünü giderek öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'dan yurt hakkında bilgi alan Baydaş, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: AA