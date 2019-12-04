Bakan Yardımcısı Ersöz: "Milli sporcular vakıf üniversitelerinde burslu okuyacaklar"

04.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:09

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Kundu'da bir otelde gerçekleşen ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Ersöz, geçen hafta yapılan bir protokolle engelli engelsiz tüm milli sporcuların vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak yüzde 100 tam burslu olarak okumalarına imkan sağlayıp bir mutabakat metnini 28 vakıf üniversitesiyle imzaladıklarını açıkladı.



Tüm engellileri eğitim mi spor mu ikileminde kalmadan vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okutmaya davet eden Bakan Yardımcısı Ersöz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak zihinlerde ve sporda engel kalmasın diyoruz. Bu burs kapsamına baktığımızda sadece spor bilimleri değil, milli sporcularımız hangi alana yönelirse yönelsin hangi bölümü okumak isterlerse yüzde 100 burslu okuyacaklar. Bunu aynı zamanda ortaokul ve lise düzeyine de indirmek suretiyle bir sporcunun eğitim ve spor arasında kalmadan eğitim hayatına da spor hayatına da devam etmesi ve böylece çift kariyerli olarak da yetişmesine imkan sağlamış olacağız. Engellilerimiz için de bir fırsat oluyoruz bugün de dünya engelliler günü münasebeti nedeniyle bunları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar



Dünya Engelliler Günü'nün de engellilerin sorunlarını toplumun gündemine taşıyıp, farkındalık oluşturulması için bir fırsat olarak gördüklerini belirten Vali Karaloğlu, "Bugün Antalya'da kampta olan içlerinde dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan okçularımızın bulunduğu milli takımımızı ziyaret ettik. Onlara başarı dileklerimizi ilettik. Bugün burada ziyaret etmiş olduğumuz sporcularımıza bundan sonra ki yarışmalarda başarılar diliyoruz. 2020'de Tokyo'da Olimpiyatlara 7 branş katılma hakkı kazanmış. İnşallah sporcularımız kalan kategorilerde de olimpiyatlara katılma hakkını kazanır. Orada paralimpik olimpiyatlarda inşallah ülkemizi temsil ederler ve madalyalarla ülkemize dönerler diye temenni ediyoruz. Son dönemde uluslararası müsabakalarda engelli sporcularımız, daha çok yarışmada daha çok madalya getirerek göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar" dedi.



Engelleri ortadan kaldırıyoruz



2005 yılından bu yana Türkiye'de engelliler noktasında çok büyük ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, "Engelli vatandaşlarımızın topluma katılmaları, eğitimlerinin sağlanması, istihdam olanaklarının arttırılması ve şehirlerimizin sokaklarımızın, binalarımızın onların hayatını kolaylaştıracak, engellerin ortadan kaldırılması noktasında çok önemli ilerlemeler katettik. Problemler bitti mi hayır, hala problemli alanlarımız var. Onları da takip etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştırma noktasında çıkarmış olduğu genelgeler var. Cumhurbaşkanımız bunları çok yakından takip ediyor. Bizimde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzde bunları takip eden bir komisyonumuz var. Biz var olan engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle de hepsine teşekkür ediyoruz, kutluyoruz" dedi.



Açıklamaların ardından Vali Münir Karaloğlu ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Milli Takım ile toplu fotoğraf çektirip, tatlı ikramında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA