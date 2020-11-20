Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Erzurum ve Ardahan valilerini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum ve Ardahan valiliklerine ziyarette bulundu.