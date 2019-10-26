Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin Adana'da

26.10.2019 09:58

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ersoy ve Çetin, beraberindeki ilgililerle Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş ile görüşen Ersoy ve Çetin, ziyarette kentin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Görüş alışverişinin ardından Demirtaş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA