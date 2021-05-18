Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy, 'Onur Operasyonu'nun detaylarını açıkladı
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Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy, 'Onur Operasyonu'nun detaylarını açıkladı

Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy, 'Onur Operasyonu'nun detaylarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirilen 'Onur Operasyonu' ile ilgili, "Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirilen 'Onur Operasyonu' ile ilgili, "Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, denize attıkları çuvallarda ise 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gerçekleştirdiği 'Onur Operasyonu'nun görüntüleri de dev ekrana yansıtıldı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar uyuşturucu çeşidi ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bütün insanlık çok karmaşık bir uyuşturucu sorunu ile mücadele etmek zorunda. Günümüzde uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Bu bağlamda Türkiye, dünyanın bütün insanlarını, çocuklarını kendi vatandaşı görerek çok hassas şekilde bu mücadeleyi sürdürüyor. Coğrafi konumumuz itibarıyla elbette ki uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Avrupa'ya transfer edilen başta eroin olmak üzere Afyon türevleri kaçakçılığında, Avrupa'da üretilen ve Asya'ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucu, Güney Amerika'da üretilen ve Avrupa ile Asya'ya sevkiyatı yapılan kokain kaçakçılığında transit bir ülke konumundayız ve aynı zamanda hedef ülke konumundayız. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, uluslararası alanda yapabileceğimiz her türlü iş birliği ve çalışmayı yaparak büyük bir titizlik ve gayret ile uyuşturucuya karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.'TEKNEYE ÇIKILIP, 4 ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Bakan Yardımcısı Ersoy, 'Onur Operasyonu'nun detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz 'Onur Operasyonu' aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. Hatırlarsınız; 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz 1 ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kilo esrar ele geçirmişlerdi. Dün de 'Onur Operasyonu' kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık. Dün yapılan operasyonda alınan istihbaratlar üzerine yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında Akdeniz'de faaliyetlere başlanmış, ilgili deniz alanının gözetlenmesi maksadı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı (İHA) planlaması yapılmıştır. Operasyonu icra etmek maksadı ile emniyetten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten 1 korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaklaşık 70 kilometre, Mersin'e yaklaşık 131 kilometre, Samandağ'a yaklaşık 60 kilometre mesafede uluslararası sularda icra edilen faaliyette, bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, denize attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Yapılan tespite göre, çuvallardaki 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur. Bakanlığımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedef, yer, mesafe ve zaman gözetmeksizin sürdürdüğü uyuşturucu ile mücadelesi bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."

- Ersoy
Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy, 'Onur Operasyonu'nun detaylarını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Son dakika: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonun görüntüsü
Son dakika: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonun görüntüsü
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5...
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