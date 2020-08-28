Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de incelemelerde bulundu
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Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını yerinde incelemek ve bir dizi inceleme ile temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de incelemelerde bulundu
28.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:46

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını yerinde incelemek ve bir dizi inceleme ile temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, programı kapsamında beraberinde Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mazıdağı ve Derik ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Mazıdağı Belediyesi ziyaret eden Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Ersoy, görevlendirme yapılan belediye tarafından sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar üzerinde toplantı gerçekleştirerek Kaymakam Muhsin Duran Kalkan'dan bilgiler aldı.

Belediye ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Ersoy, karşılama mangasını selamladıktan sonra terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı. İlçede yapımı süren Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Derik ilçesine geçti.

Derik Belediyesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, yürütülen hizmetler ve yatırımlar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün bilgilendirmesini dinledi. Bölgede terörle mücadelenin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, "Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarıyla ve her alanda yaptığı etki mücadele sayesinde artık bölücü terör örgütü bitti, bitecek noktaya geldi diyebiliyoruz. Bugün Kars'ta çok güzel bir haber aldık. Aralarında 2'si gri 1'i turuncu listede olan 5 teröristi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getirdiler. Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, asayişin berkemal olması, vatandaşlarımızın güven, birlik, beraberlik ve huzur duygusu içerisinde bu güzel coğrafyanın her köşesinde yaşayabilmeleri için kararlı mücadelemiz devam ediyor. Belediyelerimize Belediye Başkan Vekili atanması uygulaması da aslında terörle mücadelemizin en önemli araçlarından birisidir" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra belediye bahçesinde belediye personelleri ve vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Mahmut Eşit'in yakınlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra şehidimizin kabrini ziyaret etmesiyle ilçeden ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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