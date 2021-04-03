Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı Valiliğini ziyaret etti
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Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çankırı Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy ve Çetin, daha sonra Vali Abdullah Ayaz'la bir süre görüştü.

Vali Ayaz, Ersoy ve Çetin'e ziyaretleri anısına tuz lambası hediye etti.

Ziyaretin ardından Ersoy ve Çetin, kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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