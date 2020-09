Bakan Yardımcısı Ersoy: Çok kısa zamanda PKK bu coğrafyadan silinmiştir diyeceğiz İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'e yaptığı ziyarette, terörle mücadeleye değinerek, "Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde PKK terör örgütü bu coğrafyadan silinmiş, bitirilmiştir diyebileceğiz.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'e yaptığı ziyarette, terörle mücadeleye değinerek, "Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde PKK terör örgütü bu coğrafyadan silinmiş, bitirilmiştir diyebileceğiz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için milletimizin desteğiyle, gayretiyle ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla her türlü tedbiri almış olacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, çeşitli inceleme ve temasta bulunmak üzere Mardin'in Midyat ve Savur ilçelerini ziyaret etti. Savur ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte, Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun Midyat ilçesinde yaşadığı ailesinin ziyaret etti.

'DAHA FAZLA ANNEMİZİN GÖZÜNÜN YAŞININ AKMASINA İZİN VERİLMEYECEK'

Şehit Gözenoğlu'nun ailesiyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadelede kararlılık mesajını iletti. Ziyarette birlik ve mesajına da vurgu yapan Ersoy, yakın bir zamanda terör örgütü PKK'nın bu coğrafyada bitirileceğini söyledi. Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yoğun bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde PKK terör örgütü bu coğrafyadan silinmiş, bitirilmiştir diyebileceğiz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için milletimizin desteğiyle, gayretiyle ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla her türlü tedbiri almış olacağız. Elbette ki bir mücadele kolay yapılmıyor. Hem sivillerimizden hem de güvenlik görevlerimizden çok ciddi kayıplar verdik. Ama şunu herkes bilsin ki, bugün artık dünyanın her noktasında hakkını, hukukunu arayan, vatandaşlarına sahip çıkabilen, Akdeniz'inde, Ege'sinde, Suriye'sinde, Irak'ında ve bu topraklarda bizim huzurumuza kastedecek her türlü oluşuma ve terör örgütü ile işbirlikçilerine karşı hayatının en etkin ve en kararlı mücadelesini verebilen büyük ve güçlü Türkiye, sınırları içerisinde kalmış olan üç- beş çakala da asla fırsat vermeyecek. Asla bu milletin, bu evlatların huzurunun bozulmasına daha fazla annemizin gözünün yaşının akmasına izin verilmeyecek. Mücadelemiz kararlıkla devam edecek. Güvenlik güçlerimiz coğrafyamızın her noktasında, dağında, sınırlarımızın içerisinde, dışında biz tehdit gelebilecek her noktada 7/24 saat görevlerinin başında. Karşımızda terör örgütünün yapabileceği tek şey fırsat buldukça eli kalem tutan masum evlatlara pusu kurarak kalleşçe canlarına kıyma olabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA