Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybetmesi

19.08.2019 22:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşadık. Görev başında çok değerli bir dostumu, çok yakın bir mesai arkadaşımızı kaybettik." dedi.

Kazanın ardından Van'a gelen Bakan Ersoy, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ersoy, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşadık. Görev başında çok değerli bir dostumu, çok yakın bir mesai arkadaşımızı kaybettik. Ağır yaralılarımız da var. Bir tane hastamızın durumu çok ağır, onu ambulans uçakla Ankara'ya alıyoruz." diye konuştu.

Diğer yaralıların durumunun kritik olmadığını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"Öncelikle ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenazeyi bu gece özel uçakla İstanbul'a alıyoruz. Yarın Sultan Ahmet Camisinde bir tören olacak. Çarpışma falan değil. Yoğun bir program uyguladıkları için süratlilermiş herhalde. Muhtemelen ondan olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir çarpışma yok. Tek taraflı bir kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ölümlü bir kaza meydana gelmiş."

Bakan Ersoy'a, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA