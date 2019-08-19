Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır yaralandı

19.08.2019 17:40

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesini arasındaki Bayramlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van'a gelmek üzere yola çıkan Bakan Yardımcısı Dursun'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada, Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA