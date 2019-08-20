Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)

Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.

20.08.2019 18:02
Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı

Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)
Kaynak: AA
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