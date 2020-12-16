Bakan Yardımcısı Demircan, Rektör Erdal'ı ziyaret etti
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Bakan Yardımcısı Demircan, Rektör Erdal'ı ziyaret etti

16.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:31
Bakan Yardımcısı Demircan, Rektör Erdal'ı ziyaret etti

Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e gelen T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e gelen T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade'nin de eşlik ettiği ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Fatih Temizel de yer aldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların desteğiyle gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nde yürütülen güncel çalışmalar hakkında da Bakan Yardımcısı Demircan'a bilgi verdi. Rektör Erdal ve Bakan Yardımcısı Demircan sonrasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Müzesi'ni ziyaret ederek İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu'ndan müze ve içerisinde yer alan cihazlara dair bilgi aldı.

Ziyaret, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade'yi uğurlamasıyla son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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