Bakan Yardımcısı Demircan, "Önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz"
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Bakan Yardımcısı Demircan, "Önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz"

Bakan Yardımcısı Demircan, "Önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gelecek perspektifte bugün ismini anmayacağımız önemli...

25.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:44

Bakan Yardımcısı Demircan, "Önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi

BURSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gelecek perspektifte bugün ismini anmayacağımız önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ı makamında ziyaret eden Demircan, restorasyonu devam eden Orhan Cami'inde incelemelerde bulundu. Kozahan ve tarihi Kapalı Çarşı'yı da gezen Demircan, burada kısa bir açıklama yaptı.

Demircan, kültürün, medeniyetin önemli şehirlerinden birisinin Bursa olduğuna vurgu yaparak, "Elbette Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak birçok tarihi eserimizin restorasyonu, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması konusunda hummalı çalışmalarımız var. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz, bir taraftan valiliğimiz, diğer taraftan ilçe belediyelerimizle özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ekseninde, merkezde yürüyen işlerimizi yakından incelemek için geldik. Çok güzel çalışmalar devam ediyor. Gelecek perspektifte belki bugün ismini anmayacağız ama önemli bazı yapıların restorasyonununda da nasıl adımlar atarız bunun istişaresini yapıyoruz. Öte yandan kütüphaneler konusunda, şehrimizde gençlerimizin ders çalışmasına yönelik, kitapla buluşmasına yönelik 'Ne gibi aktiviteler yapabiliriz? Nasıl onlara ulaşabiliriz? diye bazı değerlendirmelerimiz var. Şehri kültür ile ön plana çıkartacak, kültürle değer katacak her ne varsa onu konuşmak için buradayız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Bursa tarih ve kültürel gezisi gün boyu devam etti.

Bakan Yardımcısı Demircan, 'Önemli bazı yapıların restorasyonu için istişareler yapıyoruz'

Kaynak: İHA

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