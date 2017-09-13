Bakan Yardımcısı Ceylan Moskova'da

Türkiye'nin partner ülke olduğu "Proestate Uluslararası Emlak ve Yatırım Forumu" için Moskova'ya giden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Rusya İnşaat Bakanı Mikhail Men ile bir görüşme gerçekleştirdi.



İkili görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Ceylan, yaklaşık 100'e yakın Türk müteahhidinin Rusya'da önemli işler yaptığını ve bundan sonra da yapılacak projelere talip olduklarını belirtti.



Rusya İnşaat Bakanı Men'in Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu da belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini kaydetti. - MOSKOVA