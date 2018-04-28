Bakan Yardımcısı Ceylan Aday Adaylığı Başvurusunu Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, ustalık döneminde Karabük'e hizmet etmek istediğini söyledi.

Önceki gün 2.5 yıldır sürdürdüğü Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederek memleketi Karabük'ten AK Parti Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Ceylan, yoğun kalabalık eşliğinde başvuru belgesini AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'e teslim etti. Başvurusu öncesi salonu dolduran kalabalığa hitaben konuşan Ceylan, "Daha önce iki dönemde çıraklığını ve kalfalık dönemimi tamamladığını bu dönemde ise ustalık döneminde Karabük'e hizmet etmek istediğini ifade etti.

"Bu seçim önem arz ediyor"

Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir seçimi gerçekleştireceğini kaydeden Mehmet Ceylan, "Her seçim önemlidir ancak, bu seçimin kendine has çok önemli özellikleri bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi artık bu seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu seçim yüzde 50 artı bir gerektiriyor. Artık halkımız kimi devlet başkanı görmek istiyorsa bu seçimde o gerçekleşecek. Sizin hayırlı oylarınızla anayasa değişikliği reformu kabul edilerek böyle bir sisteme geçiliyor. O açıdan bu seçim önem arz ediyor. Ülkemizin ve memleketimizin geleceği açısından coğrafyamız açısından önem arz ediyor. AK Parti iktidarı olarak liderimiz, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok şükür 15 yıl bitti. Milletimizin ve devletimizin hizmetindeyiz. Ülkemizde çok önemli işler başardık çok önemli reformları gerçekleştirdik. Ekonomiden ticarete, ulaştırmadan altyapıya kadar hangi alanda bakarsanız bakın önemli reformları gerçekleştirdik. AK Parti sıradan bir parti olmaktan ziyade bir misyon partisidir bir dava partisidir. Böyle bir misyona sahip partinin kurucusu ve mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

"Ustalık döneminde Karabük'e hizmet etmek istiyorum"

Ustalık döneminde Karabük'e hizmet etmek istediğini de anlatan Ceylan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız ve büyüğümüz Mehmet Ali Şahin önderliğinde şimdiye kadar birçok İşi başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Teşkilatımıza ve sizlere güvenerek ben kardeşiniz Mehmet Ceylan olarak bu bölgenin bir evladı olarak sizlerin içinden çıkmış bir kardeşiniz olarak ülkeme milletime Karabük'e en iyi hizmeti yapabilmek adına yola çıkıyorum. Bu maksatla 2.5 yıldır sürdürdügüm Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettim. Bugüne kadar hep yanımda oldunuz. Bende sizlerin hizmetinizde oldum. Sizlerden aldığım destekle ben kendime güveniyorum. Sahip olduğum eğitimle Devlet ve siyaset tecrübemle inşallah izin verirseniz Karabük halkına bu dönemde ustalık dönemi yaşatmak istiyorum. Daha önce iki dönemde çırak ve kalfalık dönemimi tamamladım. Bu dönem ustalık döneminde Karabük'e hizmet etmek istiyorum."

Ceylan, daha sonra aday adaylığı başvuru belgesini İl Başkanı Altınöz'e takdim etti. - KARABÜK