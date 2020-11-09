Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
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Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır

09.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:55
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmali Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın konaklayacakları konteyner kentin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. 14 gün sonra misafirlerimiz için hazır olacak" dedi.

ANKARA, -


Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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