Bakan Yardımcısı Çataklı: İZDES hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçecek

14.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:04

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) öncelikle 'dinleme' ve 'empati' prensibi üzerine kurgulandığını belirterek, "Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır ile ilgili birim amirleri de yer aldı.

Kaynak: DHA