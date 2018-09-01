Bakan Yardımcısı Çataklı Iğdır'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Sorun ve çözüm önerileri için Iğdır'a gelen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Valilik binasında yapılan karşılama töreninin ardından, toplantıya geçti. Toplantıda Iğdır'da yaşanan sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberinde ki heyet incelemelerin ardından kentten ayrıldı. - IĞDIR