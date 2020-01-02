Bakan Yardımcısı Çataklı Gaziantep'te

02.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:21

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül ile yılbaşı akşamı çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çataklı ve Gül''ün ilk ziyareti Şanlıurfa Yolu Polis ve Jandarma Uygulama Noktası oldu. Burada görev başındaki güvenlik güçleri ile bir araya gelen Çataklı ve Gül, uygulama noktasından geçen vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Kurallara riayet etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

Çataklı ve Gül daha sonra Düztepe Polis Merkezi Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemini ziyaret etti. Yeni yıla dakikalar kala KGYS ve Harekât Merkezi'nde telsizden anons geçilerek tüm güvenlik güçlerinin yeni yılı tebrik edilerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamı iletildi.

Ziyaretleri kapsamında Kavaklık Taksi Durağı'na giden Çataklı ve Gül, burada taksici esnafla bir süre sohbet ederek yeni yılda kazasız belasız hayırlı kazançlar diledi.

Yeni yılın ilk bebeği Perihan Ilgın bebek

2020 yılını Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde karşılayan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Gül, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Aileyi tebrik eden Çataklı ve Gül, vatana, millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.

Ziyaret sonrası basına açıklamada bulunan Çataklı, 2019 yılında özellikle güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar çok şükür ülkemizin genelinde emniyet ve asayiş bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni yıla girdiler bakanlık olarak Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız, güvenlik birimlerimizin amirleri, müdürleri komutanları Türkiye'nin her köşesine bu gece dağıldılar. Alınmış olan güvenlik tedbirlerine yerinde de görmek, değerlendirmek hem de görev başında bulunan arkadaşlarımızın yeni yıllarını tebrik etmek için bu kapsamda Gaziantep'te geldim. Sayın Valimizle birlikte gerek polisimizin gerek jandarmamızın almış olduğu tedbirleri yerinde gördük. Karakolları ve uygulama noktalarımızı ziyaret ettik. Hem arkadaşlarımızın yeni yıllarını kutladık, son olarak hastaneye gelip bebeğimizi gördük. Gayet sağlıklı, annesine de geçmiş olsun dileklerini ilettik. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza da gayretleri için teşekkür ediyoruz. 2020 yılının ülkemizi için huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Gül ise Bakan Yardımcısı Çataklı ile çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktararak, "Gaziantep Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi huzur içerisinde yeni bir yıla girdi.Burada da yeni yılın ilk bebeğini ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Allah bir dahaki yıla kazasız belasız kavuşturmayı nasip etsin. Görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Canla başla çalışarak vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girebilmeleri için elinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çataklı ve Gül, açıklama sonrası hastaneden ayrıldılar.

Kaynak: Bültenler