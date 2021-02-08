Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP'li Buldan'a 'Cizre' tepkisi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı 'Cizre' paylaşımına tepki göstererek, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı 'Cizre' paylaşımına tepki göstererek, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'da, 6-8 Ekim olaylarında Cizre'de yıkılan bir binanın fotoğrafı ile paylaştığı "Ne tarih, ne vicdan ne de insanlık bu vahşeti unutmaz" mesajına tepki gösterdi. Çataklı, açıklamasında "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Çataklı'nın paylaşımında ayrıca Cizre'de yapılan yeni konutların fotoğrafları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı