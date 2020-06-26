Bakan Yardımcısı Çataklı, Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'da incelemelerde bulundu Açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'deki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki vatandaşlar için kalıcı konutlar yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'deki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki vatandaşlar için kalıcı konutlar yapılacağını bildirdi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan deprem sonrası Bingöl'deki incelemelerinin ardından Çat ilçesinde gelen Çataklı, Çat Kaymakamlığında Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Beraberindekilerle ilçeye bağlı Yavi Beldesi ve Gökçeşyh köyüne giderek depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Çataklı, burada vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Çataklı, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçen hafta Soylu ile ilçede depremden etkilenen alanın önemli kısmını dolaşıp gerekli tespitleri yaptıklarını anlatan Çataklı, "Depremin ilk anından itibaren Erzurum'da Sayın Valimiz başkanlığında arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yaptılar. Çok şükür Erzurum'da bir can kaybımız olmadı, ufak yaralılar vardı." dedi.

Çataklı, çalışmaların hızlandırılacağını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Depremin ilk anından itibaren gerek geçici barınma ihtiyacı anlamında gerek çadırlar gerekse ilk anın gerektirdiği diğer ihtiyaçlar giderildi ve hızlı şekilde de teknik personel marifetiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bugün itibarıyla da hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacak ve askıya çıkacak. Hızlı şekilde itirazlar alınarak hasar tespitleri kesinleştirilip akabinde de hak sahipliği sürecini başlatacağız. Aslında uzun bekleme süreleri var ama burada bu sürelere uymayacağız. Mümkün olduğu kadar itirazların alınması, sonradan yer tespitlerinin yapılması süreçlerini çok hızlı geçerek kalıcı konutlar bakımından olabildiğince hızlı yapım aşamasına ulaşmayı düşünüyoruz."

Depremzedelere dağıtılan çadırların kısa süreli barınma ihtiyacını gidermek için dağıtıldığını aktaran Çataklı, "Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşların ikametlerini sağlayabilmek bakımından konteynerler göndereceğiz. Planlamalar yapıldı, ilk paketler pazartesi günü gelecek. Ağır hasarlı, yıkık binası olanlar ve kalıcı yeri olmayan vatandaşlar için de onlar yerleştirilecek. Böylece bir nebze daha rahat bir nefes alacağız." diye konuştu.

Çataklı, evlerinden eşyasını alamayan vatandaşlara da destek olacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta eşyalarının tamamını alamayanlar için 5 bin liraya kadar, diğerlerine de kayıpları oranında ödemeler yapılacak. Onların ödeneklerini aktardık. Bugün de hasar tespitleri bittiği için önümüzdeki hafta onları da ödemiş olacağız. Geçmiş yıllarda hak sahibi olmuş ancak yapılmamış konutlar var. Burada da benzer durum olduğu söylendi. Onları da İskan Kanunu'nu beklemeksizin afet kapsamında yapacağız. Onları da bu pakete dahil edeceğiz. Ayrıca geçmiş depremlerde hasar görmüş ama yapılmamış olanları da bu pakette yapacağız. Yani geçmişi de temizlemiş olacağız."

İş bitene kadar işin başında olacaklarını bildiren Çataklı, devletin güçlü imkanları olduğunu ve hepsinin üstesinden gelecek durumda bulunduklarını söyledi.

Çataklı, ziyaretlerinin ardından Yavi Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlere dua okudu.

Kaynak: AA