Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi

17.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:14
Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:22:35. #1.14#
title