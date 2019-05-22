Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz Taşkömürü Üretimini Yılda 5 Milyon Tona Çıkarmak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) mekanizasyon üretim sistemi ve ilave istihdamlarla 1 milyon ton olan yıllık üretimi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) yarın 500 işçi alımı için gerçekleştirilecek kura çekimi nedeniyle Zonguldak'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, TTK'ya alınacak 500 işçi için yarın kura çekim yapılacağını söyleyerek, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak bin 500 kişiyle alakalı daha önce bin işçi için yaptığımız prosedürü şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzere 500 işçi için de aynı prosedür geçerli olacaktır. Bugün de maden ocağına inip madencilerimiz ile iftar yapma şansımız olacaktır. İşçilerimizin yaşadığı şartları yerinde görmüş olacağız. Ardından yarın kapalı spor salonunda kura çekimi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak isimler belirlenecektir." dedi.

'HEDEFİMİZ ÜRETİMİ 5 MİLYON TONA ÇIKARMAKTIR'

Bakan yardımcısı Mithat Cansız da kura çekimi için Zonguldak'a geldiğini söyledi. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yerli kaynaklara çok önem verdiklerini ifade eden Cansız, şöyle dedi:

"Yerli kaynaklarımızın başında yerli linyitlerimiz ve taş kömürümüz geliyor. Buna verdiğimiz bir değerin göstergesi olması babında buraya geldik. Diğer yandan biz linyit potansiyeli itibari ile çok zengin bir ülkeyiz. 2000'li yıllarda 8.5 milyar ton linyit rezervimiz son 10 ila 15 yılda yapılan yeni keşiflerle 20 milyar tona çıkmıştır. Taşkömüründe başrolü Zonguldak'ımız üstleniyor kömürün keşfinden bu yana ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler ya da başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız başta bu TTK'nın yüksek kalorili kömürlerini en hızlı en verimli şekilde yer üstüne çıkartma ve bunu azami kılma yönünde bir misyonuz ve hedefimiz var Yarın mekanize tam mekanize oluşumları bu manada çok önemlidir. Hedefimiz inşallah hem bu mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmak olacaktır. Özetle Türkiye Taşkömürü ve üreteceğimiz taşkömürü miktarı bizim için çok önemlidir."

'TTK VE KÖMÜR ÜRETİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

TTK sahalarının özelleştirilmesi konusunda konuşan Cansız, "TKİ ve TTK'nın yapmış olduğu bu ihalelerin neticesinde sahalar devreye alındığında yaklaşık ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu da yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar. TL cinsinden 7 buçuk milyar lira. Eski tabirle 7 buçuk katrilyon liranın yurt dışına gitmesinin engellenmesi manasına gelecek. Özetle TTK ve üreteceğimiz kömürün miktarı bizim çok önemli bu kömürün üretilmesi hem mekanik sistemin alt yapısını kurmak hem de ilave istihdamlarla olacağı için biz kura çekimine katılmak için buradayız. İnşallah planlarımız istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamlarda önümüzdeki dönemde oluşacak" dedi.

İFTAR İÇİN MADEN OCAĞINA İNDİ

Bakan Yardımcısı Cansız, açıklamasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne geçti. Madenci kıyafetlerini giyen Cansız, ardından işçilerle birlikte iftar yapmak üzere ocağa indi. - Zonguldak

Kaynak: DHA