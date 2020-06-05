Bakan Yardımcısı Çam: "Söğüt'e Alan Başkanlığı kurulması gündemimizde yok"
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Bakan Yardımcısı Çam: "Söğüt'e Alan Başkanlığı kurulması gündemimizde yok"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e Alan Başkanlığı kurulmasının gündemlerinde olmadığı söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerçekten dinamik bir yapı ve her şey hızlı bir şekilde çalışıyor.

Bakan Yardımcısı Çam:
05.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:24

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e Alan Başkanlığı kurulmasının gündemlerinde olmadığı söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerçekten dinamik bir yapı ve her şey hızlı bir şekilde çalışıyor. Onun için ihtiyaca dahil müdahil her türlü değişim ihtiyaç gideriliyor diye düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın Bilecik'teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Bakan Yardımcısı Çam'ı, Vali Bilal Şentürk ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak karşıladı. Ardından basın mensuplarının "14 yıldır, Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevi vekaleten yürütülüyor, bu da Bilecik kamuoyunda eleştiri sebebi oluyor" sorusuna cevap veren Çam, "Bu aslında doğru bir eleştiri. Bizler Sayın Bakanımızın velayeti ile pek çok ilimizde vekil adayımızı asalete çevirdik. Kararname gerekmeden il müdürlüklerinde çalışacak o çalışacak arkadaşları birer birer tespit ediyoruz. Değerlendiriyoruz, adaylar çerçevesinde ve külliyeye arz ediyoruz. Tabiki sonuçta bürokratik vazifedir. Bir silkilasyon içinde değişmesi, dönüşmesi gelişmesi önemlidir. İnşallah bizler bakan yardımcıları olarak sorumlu olduğumuz il müdürlükleri ile çalışmalar başlatacaktık. Her ay birkaç il müdürlüğü ile o süreci tamamlamak nasip olursa bu yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"İlin valisi, siyasetçileri ve tabiki bakanlığımızın yetkili birimleri bu alanlarda çalışma yaptıktan sonra bu tip konular gündeme gelebilir"

Bir gazetecinin, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'te Alan Başkanlığı kurulmasının gündemde olup olmadığı sorusuna cevap veren Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Bildiğim kadarıyla şu an böyle bir çalışma yok. Ama tabiki ilin valisi, siyasetçileri ve tabiki bakanlığımızın yetkili birimleri bu alanlarda çalışma yaptıktan sonra bu tip konular gündeme gelebilir. Önemli olan o coğrafyadaki, o bölgedeki etkinliğimiz. Her yıl tabi özel başkanlığımız imkanı tabi yasal düzenlemeleri var, imkanları var. Bizim mevcut halde mevcut finansal imkanlarımız ile neler yapabiliriz onu planlayıp işte 3,4 aylık önermelere geldi ve birçok fırsatlarında değerlendirdik. Her kurumda olduğu gibi biz de yenilenme, yapılanma, dijital dönüşüm noktası, insan kaynakları gibi birimlerimizde bakanlığımızda ciddi anlamda bir ev temizliği çalışmalar yapıyoruz. Yılların getirmiş olduğu zorlukları temizliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerçekten dinamik bir yapı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Onun için ihtiyaca dahil müdahil her türlü değişim ihtiyaç gideriliyor diye düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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