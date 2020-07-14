Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"
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Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"

- Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık" Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, korona virüs döneminde yurt içi sanayimizin yetkinlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan her türlü ürüne kolayca erişebildiklerini ifade ederek, sanayi kuruluşları...

14.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:55

- Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"

KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, korona virüs döneminde yurt içi sanayimizin yetkinlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan her türlü ürüne kolayca erişebildiklerini ifade ederek, sanayi kuruluşları başta olmak üzere bir çok kurum için Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzu hazırladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Innopark Teknoloji Geliştirme Merkezinde 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve belge törenine katıldı. Törende; Konya Şeker, Selçuk Üniversitesi, Konya Ticaret Odası gibi kurumlara 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, küresel pandemiye dönüşen virüs salgınında ekonomik gücüyle övünen ülkelerin salgını yönetmekte aciz kalırken; uluslararası kuruluşların da, yaraları sarmaya dönük kapsamlı bir yaklaşım geliştiremediğini söyledi.

"İhtiyaç duyulan her türlü ürüne kolayca erişebildik"

Salgın döneminin kazananları kendi kendine yetebilen ülkelerin altyapıları ve kurumsal kapasiteleri güçlü ülkeler olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Ülkemizde ise küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, inşallah vermeye de devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlar sayesinde, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştık, aldığımız tedbirlerle bu zorlu dönemi büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Hükümetimiz sağlık önlemleriyle birlikte ekonomik tedbirleri de eş zamanlı uyguladı, ülkemizde üretimin durmaması yönünde çalışmalar yaptı. Bu salgın döneminde yurt içi sanayimizin yetkinlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan her türlü ürüne kolayca erişebildik" dedi.

"Herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak salgının ilk gününden itibaren atılan her adımda insanı öncelediklerini aktaran Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Üretimin tüm cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleriyle, organize sanayi bölgeleriyle, sanayi odalarıyla istişareler yürüttük; herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından olan Türk Standardları Enstitümüz de bu süreçte tüm kaynak ve imkanlarını Covid-19 ile mücadelede seferber etti. Ardından Bakanımız Mustafa Varank'ın talimatları doğrultusunda Enstitümüz; bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla; sanayi kuruluşlarının; çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladı" ifadelerini kullandı.

"Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"

Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun büyük ilgi ve takdir gördüğünü anlatan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Sanayi kuruluşları başta olmak üzere, her ölçekte faaliyet gösteren sanayiciden sunduğumuz bu hizmetten ötürü teşekkür mesajları aldık. Sanayi tesisleriyle başladığımız bu belgelendirme faaliyeti hizmet sektörlerinde de ses getirdi. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruluş TSE'ye başvurup belgelendirme için müracaat etmek istediklerini bildirdiler. Karşılaştığımız yoğun ilgi üzerine ülkemizin dört bir yanındaki hizmet sektörü temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Çerçevesi tutarlı ve esnek yaklaşım sergileyen Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzumuza hizmet alanlarını ekledik, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden de yararlandık. Böylece hizmet sektörümüz için "Covid-19 Güvenli Hizmet" kılavuzumuzu hazırladık. Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Kılavuzlarımız, firmalara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmadı. Salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim ve hizmet" standartlarına uygun üretim hizmet edilmesi için de rehberlik yapıyor."

"Kurumları kılavuzumuza göre denetledik"

Denetimler hakkında bilgi veren Büyükdede, "Bahsettiğim güvenilir, hijyenik üretim ve hizmet standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi için enstitüye başvuran üniversitelerimizi, odalarımızı, borsalarımızı, sanayi bölgesi müdürlüğümüzü, eğitim kurumlarımızı ve sanayi tesislerimizi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımızı kılavuzumuza göre denetledik. Kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Süreci kılavuza uygun yürütüp yürütmediğini kontrol ettik. Denetimlerimizi sonucunda süreçlerini hazırladığımız kılavuza göre yürüten yukarıda bahsettiğim kurum ve kuruluşlarımız Covid-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Covid-19 Güvenli Turizm Belgesini almaya hak kazandı. Belgelerimiz kuruluşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Türkiye sağlık alanında bir başarı hikayesi yazıyor"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri çok iyi plan ve programlar yaparak sağlıklı merkezi bir iradeyle bunun altını dolduracak vatandaşlarımızın seferberliği ile milletçe suhuletle geçirme yönünde ciddi anlamda bir mesafe kat etmiş olduğumuzu da görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, zor günlerden geçildiğini belirterek, "Dünya 126 gündür korona virüsle bir mücadele içinde. Bu süreçte öne çıkan konular var. Birincisi sağlık, Türkiye bu anlamda bir başarı hikayesi yazıyor. 18 yıldır sağlıkta çok büyük yatırımlar gerçekleştirildi ve meyvelerini şimdi topluyoruz. Türkiye hem ücretsiz sağlık hizmetleriyle hem de nitelikli sağlık hizmetleriyle tüm dünyaya örnek oldu. Süreçte birçok tedbir ortaya konuldu ama bu tedbirler oluşturulurken özellikle sanayi ve tarım üretiminin engellenmemesi için merkezi hükümetimiz ve valilerimiz Konya'da örnek bir davranış sergilediler ve sanayicimiz üretmeye devam etti" diye konuştu.

"Tedbirlerini eksiksiz aldıklarını tescillemiş oldular"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, 4 aydır salgının yayılmasının önlenmesi, insan sağlığının korunması ve ekonominin diri tutulması için mücadele verildiğini hatırlatarak, TSE'nin verdiği belgeler ile mücadelenin tescillendiğini ifade etti. 18 firmaya belge verildiğini belirten Kütükcü, "Burada, 8 firmamıza Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, 7 kurumumuza Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi, Konya Sanayi Odamızın da dahil olduğu 2 kurumumuza TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi, bir işletmemize de, Covid-19 Sağlıklı Turizm Belgesi verildi. Belge alan 18 firmamız, aldıkları belgelerle kendi alanlarında Covid-19'a karşı güvenli olduklarını, tedbirlerini eksiksiz aldıklarını tescillemiş oldular" dedi.

Konya'nın Güvenli Üretim Belgesinde ve Güvenli Hizmet Belgesi'nde Türkiye birincisi olduğunu, Sağlıklı Turizm Belgesi'nde de Türkiye 3.'sü olduğunu aktaran Kütükcü, "Bir üretim şehri olan Konyamız, sanayi tesisleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla yaşadığımız pandemi sürecinin ve sorumluluklarının farkında. Özellikle sanayi tesislerimizin önemli bir kısmında tedbirlerin alındığını memnuniyetle görüyorum. Ancak tabi küresel bir salgınla karşı karşıya kaldığımız bu süreçte, pozitif vakaların görüldüğü işletmelerimiz de haliyle oluyor. Daha önce birkaç kez ifade ettim, bugün bir kez daha altını çizmek istiyorum. Konyamızda şu an için komple karantina uygulanarak kapatılmış bir sanayi tesisi bulunmuyor. Bu bilgiyi, geçtiğimiz günlerde Sağlık İl Müdürlüğümüzde yaptıkları bir açıklamayla teyit ettiler" ifadelerine yer verdi.

Kütükcü, konuşmasında, "Her An Tedbir, Her Yerde Tedbir" diyerek, sadece iş yerlerinde değil, iş dışındaki sosyal hayatta da tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede: 'Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık'

Kaynak: İHA

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