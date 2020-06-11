Bakan Yardımcısı Bülent Aksu sigorta sektörünün temsilcileriyle buluştu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı sigorta sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı sigorta sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Aksu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun görüşmesi sonrasında yapılan toplantıya, Aksu'nun yanı sıra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) üyeleri de katıldı.

Toplantıda SAİK yönetmelikle ilgili değerlendirmelerini yaparak sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Aksu da "Sigorta acentelerini mağdur edecek hiçbir işlemin içinde olmayız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, çalışmaların gelecek hafta yoğunlaştırılarak kısa zamanda düzenlemelerin neticelendirilmesi kararı alındı.

Kaynak: AA