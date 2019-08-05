Bakan Yardımcısı Birpınar, Akçakoca'da temizlik çalışmalarını inceledi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde yapılan temizlik çalışmalarını inceledi.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde yaşanan selin ardından Akçakoca sahillerinde sel sularının getirdiği kirlilikle mücadele edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri sahil temizliği için bölgeye gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar bölgeye gelerek yapılan çalışmaları inceledi. Denize dalan ve deniz dibinde temizlik yapan dalgıçlar Bakan Yardımcısı Birpınar'a bilgiler vererek, 'Olduğu gibi balçık ve balçıktan ayaklar gömülüyor. Ama görüş olarak balçık dolayısıyla bir şey görünmüyor. Üzerine kum gelmiş altı komple balçık. Yukarıdan köylerden gelen tarlaların çamuru, kumları. Görünen tahtaları, ağaçları ne varsa aldık. Ama çoğunu çamur altına gömmüş' dedi.

'TERTEMİZ SAHİL VE DENİZ OLANA KADAR GİTMEYECEĞİZ'

Bakan Yardımcısı Birpınar, bölgenin tamamen temizlenmeden ekiplerin ayrılmayacağını söyleyerek, 'Akçakoca, Düzce ve Sakarya'da olağanüstü yağmurdan dolayı sel meydana gelmiştir. 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 4'ü çocuktu. Öncelikle Türkiye'nin ve bölgedeki vatandaşlarımızın başı sağ olsun. Bu inanılmaz bir yağıştı iklim değişiklikten kaynaklanan. 160 kilograma yakın metrekareye yağmur düştü. Bir senede oluşan yağış 1 saat içinde oluştu. Bu yağışlar ve beklenmedik hava olayları olmaya başladı. İklim değişikliğinin bir parçası ve buna uyum sağlamak zorundayız. Bunun etkileri de hem turizme, hem hayvancılığa hemde tarıma ve altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı. Bu süreç devam ediyor ve Doğu Karadeniz bölgesinde de aynı olaylar yaşanmıştı." dedi.

500'e yakın binanın selde hasar gördüğünü belirten Birpınar, "Bizim tespit ettiğimiz 500'e yakın bina hasar gördü. Bunun içinde 197 tanesi yıkılmayı bekleyen 66 tanesi özellikle heyelandan dolayı zarar gören yapılar var. Bunların tespitleri yapıldı. Onları yıkacağız ve onların yerine vatandaşlarımızı daha uygun yerlerde oturtmaya çalışacağız. Turizm ilçesi olan Akçakoca'da da çok ciddi sıkıntılar başladı. Vatandaşlarımız rezervasyonlarını iptal ettirdiler geriye döndüler. Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi İstanbul'a çok yakın olan günübirlik gelinebilecek yeri eski güzel günlerine kavuşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada ki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik. Bakanlığımızın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri buraya geldiler. Temizlik çalışmalarına 3 gündür devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik sahil şeridiniz yani Melenağazı'ndan Akçakoca'nın ilerisine kadar bütün sahili tertemiz yapacağız. Sadece sahil temizliği değil, denizin içinde bulunan kütükleri ve atıkları da çıkarmak için 6 dalgıcımız sürekli çalışıyorlar. Aynı zamanda derelerden gelen milleri de çıkarmak istiyoruz. Yani Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Burası tertemiz sahil, tertemiz deniz olana kadar buradan gitmeyeceğiz? diye konuştu.

'FELAKETLER DEVAM EDEBİLİR'

Birpınar iklim değişikliği nedeniyle felaketlerin devam edebileceğine ifade ederek, şöyle konuştu:

'Ama şunu unutmamamız lazım, bu felaketler devam edebilir. Bunlara karşı tedbir almamız ve çalışmamız lazım. İklim değişikliği maalesef çok ciddi etkiliyor. İklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke değiliz ama çok fazla bundan etkilenen ülkeyiz. Akdeniz ve Karadeniz havzası ciddi hortumların geldiği, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladı. Tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olmazı lazım. Belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım?

Kaynak: DHA