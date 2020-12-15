Bakan Yardımcısı Bayraktar doğalgaz patlamaların yaşandığı binaları inceledi

- Bakan Yardımcısı Bayraktar doğalgaz patlamaların yaşandığı binaları inceledi

UŞAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta meydana gelen doğal gaz patlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlak suretle, UDAŞ ekiplerini beklemeleri gerekmektedir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta art arda gelen doğal gaz patlamalarının ardından, akşam saatlerinde Uşağa geldi. Bayraktar, Uşak Valiliğine gelerek toplantı salonunda, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Ak Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın ve yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bayraktar, patlamalar hakkında bilgi verdi. Patlama olan evlerden birinde, ilk izlenimlere göre ocak düğmelerinin açık unutulduğunu belirten Bayraktar, "Hepinizin malumu, Uşak ilinde 13 Aralık tarihinde kanalizasyon çalışması esnasında maalesef, doğal gaz ana boru hattında bir hasar meydana gelmiştir. Bu nedenle Uşağın genelinde doğal gaz kesintisi yaşanmıştır. Ekiplerimiz, hasara ivedilikle müdahale etmiş, 13 Aralık gece 22.00 itibariyle şehre kontrollü olarak gaz verilmeye başlanmıştır. Binalara yeniden gaz verme işlemleri, Uşak doğal gaz şirketi UDAŞ ekipleri, İzmir, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinden gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 50 ekip olarak, gerek binaların servis hatları ve kutuları kontrol edilmek suretiyle, tüketicilerin yakıcı cihazlarını kapalı konuma getirerek istenmiştir. Ancak, maalesef ilk olarak 14 Aralık tarihinde öğlen saatlerinde iki ayrı binada, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiştir. Yine bu sabah sabah ayrı bir patlama daha olmuştur. Çok şükür her hangi bir vatandaşımızın hayati tehlikesi olmamıştır, hayatını kaybetmemiştir, bir ölüm olayı yaşanmamıştır. Ancak 8 vatandaşımız yaralanmış ve bu vatandaşlarımızla alakalı tedaviler devam etmektedir. Olayın nedeniyle ilgili yapılan ilk incelemelerde, söz konusu dairelerin birinde, maalesef ocak düğmelerinin açık unutulduğu görülmüştür. Bu nedenle binaya gaz verildikten sonra, ocaktan ortama gaz sızıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Ekiplerin ihmali olup olmadığı hakkında çalışmalarımıza devam ediyoruz ancak bu hadiseden sonra 14 Aralık tarihi itibariyle yetkili müşavir firma ve mühendis ekip hemen hızlı bir şekilde Uşağa ulaşmıştır. Doğal gaz yatırımlarını denetlemekle görevli şirketten görevli bir ekip Uşağa intikal ettirilmiştir. İki tane lazerli kaçak arama cihazı sevk edilmiştir. Çevre illerden, doğal gaz dağıtım şirketlerinin kaçak arama ve acil müdahale ekipleri de buraya gelmiş ve çalışmalara başlamıştır. Uşak Belediyesi, gerekli araç ve ekipman desteğini yapmaktadır. Bütün çalışmalarımız, istenmeyen yeni bir patlamaya sebep vermemek, dolayısıyla ekiplerimiz kontrollü bir şekilde, emniyeti elden bırakmadan, kaçak ihtimali olan mahalleleri, tek tek kontrol ederek güvenli bir şekilde bu bölgelere, bu abonelere doğal gazı sağlamaya gayret etmektedir" dedi.

Bayraktar, "50 farklı ekiple 150 personel çalışmakta"

Bu süreçte, başta bakanlık, valilik, belediye ve dağıtım şirketiyle birlikte kontrollü bir şekilde devam edildiğini aktaran Bayraktar, "50 farklı ekip, yaklaşık 150 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleriyle alakalı olarak da 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede, bu çalışmaların bitip, zaten şehrin büyük kısmında doğal gaz açma işlemleri tamamlandı, emniyetli bir şekilde en kısa sürede kalan yerlere ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Henüz evlerine gaz verilmeyen vatandaşlara seslenen Bayraktar, "Evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlak suretle, UDAŞ ekiplerini beklemeleri gerekmektedir. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, rica ediyorum. Ocak, kombi ve diğer yakıcı cihazların, vanalarının kapalı olduğu kontrol edilmelidir. Havalandırma menfezlerinin muhakkak açık olması gerekmektedir. Ortamda gaz kokusu alındığında derhal pencereleri açmak suretiyle ortam havalandırılmalı, elektrik anahtarına dokunmadan alo 187 hattında uzmanlarla iletişime geçilmelidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ