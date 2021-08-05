Bakan Yardımcısı Baydaş: "Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti"
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı