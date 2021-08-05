Bakan Yardımcısı Baydaş: "Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti"
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Bakan Yardımcısı Baydaş: "Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'i Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Baydaş: 'Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti'
Bakan Yardımcısı Baydaş: 'Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti'
Bakan Yardımcısı Baydaş: 'Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti'
Bakan Yardımcısı Baydaş: 'Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Bakan Yardımcısı Baydaş: "Rıza, güreşte 3 olimpiyat madalyası kazanarak tarihe geçti" - Haberler Spor
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