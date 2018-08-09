Bakan Yardımcısı Atamaları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan yardımcılıklarına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakan yardımcılıklarına MehmetHadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atanırken, Milli Eğitim Bakan yardımcılığı görevine Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'ın atanması uygun görüldü.

Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan üyelik görevine ise Birol Küle getirildi. - ANKARA