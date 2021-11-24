BAKAN YARDIMCISI AŞKAR, İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ ZİYARET ETTİ

ANKARA (Habermetre) - İlkokul öğretmeni Nuran Tin'i Ankara'daki evinde ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğretmeniyle ilkokul yılları ve sınıf arkadaşlarını yad etti. Öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında adına dikilen fidanın sertifikasını takdim eden Aşkar, Tin'e kendisine ve yetiştirdiği tüm çocuklara verdiği emeklerden dolayı şükranlarını sunduğunu belirtti. Aşkar'ın bu anlamlı hediyesi ve ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Tin, öğrencisi Aşkar'a başarılar diledi.

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