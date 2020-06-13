Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti
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Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

Memleketi Erzincan'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yapımı tamamlanan ve hizmete giren 24Erzincanspor tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanından bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Aksu, 24Erzincanspor tesislerini ziyaret etti
13.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:13

Memleketi Erzincan'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, yapımı tamamlanan ve hizmete giren 24Erzincanspor tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanından bilgi aldı.

24Erzincanspor yönetim kurulu başkanı Gökhan Keleş ve yöneticiler tarafından karşılanan Aksu, tesisi gezerek bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Keleş ve yöneticiler ile bir süre sohbet ettikten sonra ziyareti ve gündeme dair konularda açıklama da bulundu.

Tesisin Erzincan'a ve 24Erzincanspor'a yakışır bir tesis olduğunu söyleyen Aksu, "Takımımızın ve şehrimizin büyük bir eksikliği tamamlanmış. İnşallah 24Erzincansporumuz bu tesisi ile daha da güçlü olacak. Göründüğü kadarıyla takımımızın ve futbolcularımızın tesis anlamında bir sorunu kalmamış. Artık şehir olarak, takım olarak, yönetim olarak başarıya odaklanılır diye düşünüyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanının Erzincan'a vereceği oldukça fazla müjdenin olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, "Geçen yıl çeşitli nedenlerden dolayı bakanımızın Erzincan'a gelişi ertelendi. İnşallah bu yıl içerisinde en kısa zamanda ziyaret gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 tane Erzincan sporumuzun alt yapısı ile ilgili müjdelerini kendi ziyaretlerinde verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler şu an bu çalışmaların alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah bakanımızın müjdesinin ardından bu çalışmalara hız vereceğiz. Erzincan'ın sportif bir eksikliği kalmayacak. Bunu buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

"Stadyumumuzun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor"

Erzincan'ın yeni stadyumunun yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Aksu, "Erzincan ziyaretlerimde mutlaka stat inşaatına uğruyorum. Stadyumun inşaatını yapan firmanın ve müteahhidin alacağı yok. Müteahhit ne zaman bitirirse parasını hemen alır. Dolayısıyla inşaat başladığı günden itibaren çalışma hiç durmadı. İnşallah hedef ekim veya kasım gibi tamamlanması." dedi.

Stadyumun Erzincan için çok büyük altyapı sağlayacağını söyleyen Aksu, "Stat yaşayan bir stat olacak. Tüm Erzincanlı hemşerilerimizin de spor yapabileceği, gençlerimiz için antrenman sahalarının olacağı, dükkanların olacağı büyük bir kompleks, güzel bir kompleks olacak. Tabi ki 24Erzincansporumuzun çok güzel bir stadyumu olmuş olacak. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Erzincan'ımızın ve 24Erzincansporumuzun spor yatırımı anlamında bir sıkıntısı kalmamış olacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korana virüs salgını nedeniyle çocukların ve gençlerin uzun süre evlerinde kalmaları ve spordan uzak kalmaları dolayı sıkıntılılar. Bizlerde bu sıkıntılarını en kısa sürede atlatabilmeleri anlamında çalışmalarımıza başladık. Zaten özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile gençlerimize çocuklarımıza yönelik projelerimiz vardı. Bu süreçte de çocuklarımızın enerjilerini spora kanalize ederek tekrar başarılarını yakalamalarını sağlamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak il müdürlüklerimiz marifetleriyle gençlere yönelik futbol ve farklı branşlarda tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlimizde çok güzel bir yüzme havuzumuz var, bu tüm gençlerimizin hizmetinde aynı zaman da sahalarımız, tenis kortlarımız, spor salonumuz ve sporcu fabrikamız. Bütün bunlar gençlerimizin emrinde. İnşallah bunlardan maksimum faydalanmalarını istiyoruz. Gençlerimizin bu yaz döneminde bisikletlere binmelerini istiyoruz. Sokak futbolu oynamalarını istiyoruz. Hayatlarını bir şekilde spor ile de devam ettirmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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