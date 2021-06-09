Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer Genel Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu
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Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer Genel Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu

Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer Genel Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin ardından Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulundu.

Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut ÖZER 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin ardından Genel Müdürlüğümüze ziyarette bulundu. Sınav kılavuzunun oluşturulması, soruların hazırlanması, sınav evraklarının basımı ve sevkiyatın sorunsuz gerçekleştirilmesi, sınav görevlilerinin süreci titizlikle yönetmesi ve sınavın salgın şartlarında başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Müdür ve Daire Başkanları nezdinde tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer Genel Müdürlüğümüze Ziyarette Bulundu - Haberler
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