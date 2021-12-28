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Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Sadri ŞENSOY Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Ettiler

Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Sadri ŞENSOY Genel Müdürlüğümüzü Ziyaret Ettiler
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Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Sadri ŞENSOY, 27. 12. 2021 günü Genel Müdürlüğümüzü ziyarette bulundular.

Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Sadri ŞENSOY, 27. 12. 2021 günü Genel Müdürlüğümüzü ziyarette bulundular. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Murat İLİKHAN ve Genel Müdürlüğümüz daire başkanlarının da katılımıyla yapılan görüşmede Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Sadri ŞENSOY'a Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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